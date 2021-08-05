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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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قلبت أميركا الطاولة على أستراليا وضمنت بطاقة العبور إلى نهائي مسابقة كرة السلة للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وانتصرت أميركا على أستراليا 97-78 فجر اليوم الخميس لتصبح على بعد خطوة وحيدة من الاحتفاظ بلقبها.

ووجد رفاق كيفن دورانت أنفسهم متأخرين بالنتيجة مع نهاية الربع الأول 18-24 ليذللوا الفارق قليلاً في الربع الثاني الذي انتهى لصالحهم 24-21.

وكشرت أميركا عن أنيابها في الربع الثالث (رغم بدايته السيئة) وقطعت الطريق أمام المفاجأة الأسترالية فحسمته 32-10.

وواصلت أميركا أفضليتها في الرابع ولعبت بهدوء قبل أن يتسم الأداء بالاستعراض في آخر ثلاث دقائق.

وكان دورانت (23) وبوكر (20) أفضل مسجلين من جانب أميركا والمباراة ككل.

وستلعب أميركا في النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وسلوفينيا.

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