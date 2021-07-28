

وسجّل داميان ليلارد 21 نقطة، وأضاف زميلاه ديفن بوكر وجايسون تايتوم 16 و14 نقطة على التوالي.



وكان التفوّق الأميركي واضحاً منذ البداية، إذا أنهى الربع الأول من المباراة متقدماً 28-12، ثم وسّع الفارق في الربع الثاني لينتهي الشوط الأوّل 60-30 لصالح الولايات المتحدة.



وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الإيرانيين الذين كان حامد حدادي ومحمّد جمشيدي جعفر أبادي أفضل مسجلين لديهم مع 14 نقطة لكل منهما.



وقال أبادي لوكالة فرانس برس بعد المباراة "إنها كانت مواجهة جيدة" رغم الخسارة.



وفرض الأميركيون إيقاعهم على كامل المباراة مع تسجيل ليلارد لسبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة، وسط استعصاء التسجيل من جانب المنتخب الإيراني.



ورغم أن المواجهة الرياضية كانت بطعم السياسة، كانت الأجواء ودّية بين اللاعبين خلال المباراة، وبعدها، حيث توجه بعض الإيرانيين إلى نظرائهم الأميركيين طالبين منهم التقاط صور سوياً.



وهذه الخسارة الثانية لإيران بعد الأولى أمام تشيكيا.



وفي المجموعة الأولى أيضاً، تواجه فرنسا تشيكيا لاحقاً متسلّحة بزخم الفوز الأول على "دريم تيم".



وبحال فوزها على تشيكيا، ستضمن فرنسا تأهلها إلى ربع النهائي، علماً بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل إلى دور الثمانية مع أفضل منتخبين في المركز الثالث.



وفي المجموعة الثانية، فازت ألمانيا على نيجيريا 99-92.