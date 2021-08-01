وحل سامبا في المركز الرابع خلف النجم النرويجي كارستن فارهولم، البرازيلي أليسون دوس سانتوس والأميركي راي بنجامين. وحلّ الجزائري عبد المالك لحولو في المركز الثامن عشر (49.14 ث).

وسجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في تصفيات 3 آلاف م موانع (9:10.80 دقائق) لتبلغ النهائي بسهولة.

وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها (9:31.25 د) لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.

وفي نصف نهائي 800 م، حل التونسي عبد السلام عيوني في المركز السادس عشر (1:44.99 د)، يليه المغربي أسامة نبيل (1:46.42 د) ومواطن الأخير عبد العاطي الكص في المركز العشرين (1:46.85 د).

وفي الدور الأول من تصفيات سباق 400 م، تأهل السعودي مازن الياسين (25 عاما) إلى نصف النهائي متصدرا مجموعته، بتسجيله أفضل توقيت شخصي (45.16 ثانية).

فيما حقق العراقي طه حسين ياسين أفضل زمن شخصي (46.00 ث) لكنه احتل المركز الثلاثين في التصفيات، والسوداني صدام سليمان كومي المركز 34 (46.26 ث)، واليمني أحمد اليعري المركز 46 (48.53 ث).

