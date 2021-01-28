وأفادت وكالة سيد الألمانية، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن اسم نجم نادي بايرن ميونيخ ليس مدرجًا في القائمة الموسعة للاعبين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو والتي تم تقديمها إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا)، علمًا أنه لم يتم الكشف بعد عن أسماء اللاعبين علنًا.

ويسمح فقط الاختيار من اللاعبين المتواجدين على اللائحة التي تقدّم في كانون الثاني/يناير للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في 23 تموز/يوليو.

وسبق أن أدرج ستيفان كونتز مدرب المنتخب الأولمبي الألماني اسم مولر على القائمة السابقة قبل تأجيل الأولمبياد من صيف 2020 إلى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مولر (31 عامًا) المتوج بالثلاثية مع العملاق البافاري الموسم الفائت خلال مقابلة العام الماضي إنه سيكون "ممتعًا" اللعب لصالح ألمانيا في طوكيو.

وكانت الفرصة متاحة أمام مولر لخوض غمار الأولمبياد كأحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عامًا الذي يحق لكل منتخب إدراجهم.

