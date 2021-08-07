استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

الكينية بيريز جيبتشيرتشير تحرز ذهبية الماراثون

أحرزت الكينية بيريز جيبتشيرتشير (2.27.20) ذهبية ماراثون السيدات فيما عادت الفضية لمواطنتها بريغيد كوسغي والبرونزية للأميركية مولي سيدل.

المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية يحرز الميدالية البرونزية

أحرز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب اللاتفي 2-صفر بواقع 21-12 و21-18.