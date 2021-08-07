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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
REUTERS
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يشهد اليوم السبت التنافس على 34 ميدالية ذهبية في رياضات مختلفة، إليكم أبرز النتائج التي حسمت في المسابقات المختلفة ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.

آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية - طوكيو 2020

أهم الأحداث وآخر الأخبار في الألعاب الأولمبية الصيفية

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

 

  • الكينية بيريز جيبتشيرتشير تحرز ذهبية الماراثون 

أحرزت الكينية بيريز جيبتشيرتشير (2.27.20) ذهبية ماراثون السيدات فيما عادت الفضية لمواطنتها بريغيد كوسغي والبرونزية للأميركية مولي سيدل.  

  • المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية يحرز الميدالية البرونزية 

أحرز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب اللاتفي 2-صفر بواقع 21-12 و21-18.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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