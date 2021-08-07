استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.
آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية - طوكيو 2020
أهم الأحداث وآخر الأخبار في الألعاب الأولمبية الصيفية
ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:
- الكينية بيريز جيبتشيرتشير تحرز ذهبية الماراثون
أحرزت الكينية بيريز جيبتشيرتشير (2.27.20) ذهبية ماراثون السيدات فيما عادت الفضية لمواطنتها بريغيد كوسغي والبرونزية للأميركية مولي سيدل.
- المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية يحرز الميدالية البرونزية
أحرز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب اللاتفي 2-صفر بواقع 21-12 و21-18.