سيشهد اليوم التنافس على 17 ميدالية ذهبية في رياضات مختلفة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

ماراثون السباحة - ذهبية برازيلية:

أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين، اضغط للمزيد

كرة الطائرة الشاطئية - النرويج في المربع الذهبي:

بات منتخب النروجي أول الواصلين إلى نصف نهائي كرة الطائرة الشاطئية بعد الفوز على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بشوطين دون رد 21-17 و 21-19 اضغط للمزيد