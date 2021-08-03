يوم مثير آخر تشهده منافسات طوكيو 2020، إذ أنّ التنافس على الذهب الذي سيبدأ فجر اليوم الثلاثاء يبدو مشتعلاً وخاصة في ألعاب القوى، فتابعوا معنا آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

ألعاب قوى - نهائي مرتقب:



بدأ في الرابعة و50 دقيقة نهائي الوثب الطويل للسيدات، إذ ينتظر أن نشهد إثارة كبيرة ككتلك التي حدثت في نهائي الرجال أمس الإثنين.

لم يتمكن المغربي سفيان البقالي من استكمال تصفيات سباق 1500 متر بعد مرور يوم واحد على فوزه بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع.



وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو يوم الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير، وكذلك لم يتأهل القطري سعيد حسن والبحريني صديق ميكهو والجيبوتي سليمان.

وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو يوم الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير، وكذلك لم يتأهل القطري سعيد حسن والبحريني صديق ميكهو والجيبوتي سليمان. في المقابل تأهل مغربي آخر إلى الدور قبل النهائي وهو عبد اللطيف الصديقي بعدما احتل المركز الخامس في أول مرحلة للتصفيات.

كرة السلة - سلوفينيا في نصف النهائي:

بات منتخب سلوفينيا أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كرة السلة للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، اضغط للمزيد

كرة اليد - نهاية الحلم البحريني:

أنهت فرنسا أحلام البحرين في ربع نهائي مسابقة كرة اليد للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية وانتصرت عليها بفارق كبير. اضغط للمزيد

كرة الطائرة - سقوط كندي:

انتهى مشوار المنتخب الكندي عند الدور ربع النهائي في منافسات كرة الطائرة للرجال وذلك بعد الخسارة من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بثلاثة أشواط دون رد.

ومع أنّ منتخب كندا كان نداً قوياً لمنافسه لكنه خسر الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-21 و30-28 و25-22.

كرة الطائرة الشاطئية - أميركا تتقدم:

واصلت أميركا مشوارها الطويل نحو إحدى الميداليات البراقة بفوزها على ألمانيا 2-0 في ربع نهائي منافسات كرة الطائرة الشاطئية للسيدات.

ونجحت أميركا التي مثلتها أبريل روس وأليكس كلينماك في حسم المواجهة بفضل بعض التفاصيل الصغيرة إذ انتهى الشوط الأول والثاني بنتيجة واحدة 21-19 خلال 44 دقيقة.

وستلعب أميركا في نصف النهائي مع سويسرا التي تغلبت بصعوبة على البرازيل 2-1 وبواقع 21-19 و 18-21 و 15-12.