

التنافس الكبير على الذهب في اليوم الحادي عشر لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم التنافس على اثنين وعشرين ميدالية ذهبية في تسع رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة اليد.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

كرة اليد - تعادل مثير:

شهدت مواجهة أنغولا وكوريا الجنوبية في المرحلة الخامسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كرة اليد للسيدات، شهدت تعادلاً مثيراً 31-31.

وكانت النتيجة تشير لتقدم انغولا بفارق هدف قبل أن تعدل ريو النتيجة قبل 11 ثانية على النهاية.

ورفع كوريا الرابعة رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع أنغولا الخامسة لكنها تتقدم بفارق الأهداف بينما تحتل اليابان التي ستلاقي النرويج المركز الأخير بنقطتين، علماً أن اول أربع فرق سيتأهلوا إلى ربع النهائي.

وفي المجموعة الثانية فازت فرنسا على البرازيل بفارق سبعة أهداف (29-22) لتضمن التأهل بخمس نقاط فيما خرجت الأخيرة من المسابقة بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

كرة الطائرة - فوز مهم:

حقق منتخب صربيا فوزاً مهماً على كوريا الجنوبية 3-0 في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كرة الطائرة للسيدات.

ولم يجد المنتخب الصربي صعوبة في الوصول إلى فوزه الرابع من أصل خمس مباريات والذي تحقق مرة جديدة بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط 25-18 و 25-17 و 25-15.

كرة الطائرة الشاطئية - عبور كندي وأميركي:



وصلت كندا إلى ربع نهائي طوكيو 2020 بعد فوزها على إسبانيا 2-0 في ثمن نهائي مسابقة الطائرة الشاطئية للسيدات.

وحسمت سارا بافان وميليسا الشوطين بنتيجة 21-13 و21-13 خلال 38 دقيقة.

ولحقت اميركا بكندا بعد فوزها على كوبا بذات النتيجة 21-17 و21-15.

وستلعب كندا مع أستراليا، وأميركا مع ألمانيا في ربع النهائي، علماً أنّ كندا تملك فريقين في هذا الدور.

كرة السلة: اليابان تواصل التألق:

واصلت اليابان نتائجها المميزة في منافسات كرة السلة للسيدات عندما تغلبت على نيجيريا 102-83 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وتصدرت اليابان مؤقتاً بخمس نقاط أمام أميركا (4) فيما خرجت نيجريا رسمياً من المسابقة.