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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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يوم تاريخي تشهده منافسات طوكيو 2020، إذ أنّ التنافس على الذهب الذي سيبدأ بوقت مبكر جداً من اليوم الأحد سيشهد أعلى معدل صراع على الميداليات في يوم واحد حتى الآن، فتابعوا معنا آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.


التنافس الكبير على الذهب في اليوم العاشر سيبلغ ذروته، إضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق التنافس الأولمبي الجمعة مما يمنح طوكيو 2020 إثارة جديدة، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم العاشر التنافس على خمس وعشرين ميدالية ذهبية في إحدى عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة اليد.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020. 

  • كرة الطائرة الشاطئية

فازت كندا في ثمن نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات على أميركا 2-1 بعد مباراة قوية جداً.

وانتهى الشوط الأول أميركياً 24-22 قبل أن تنتفض كندا 21-18 و15-13، لتضمن كندا التي مثلها هيثر وبراندي التواجد في ربع النهائي.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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