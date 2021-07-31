

وتضيف مسابقة ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق التنافس الأولمبي بدءاً من يوم أمس الجمعة إثارة جديدة، كما سيرافقها التنافس على المعدن النفيس في بقية الألعاب خلال اليوم التاسع في طوكيو 2020، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم التاسع التنافس على واحد وعشرين ميدالية ذهبية في ثلاثة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثامن من طوكيو 2020.

ترياثلون - ذهبية تاريخية:

كتبت بريطانيا التاريخ اليوم السبت وأحرز أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في منافسات الثلاثي المختلط في ساعة واحدة و23 دقيقة و41 ثانية، لتضيف ميدالية ثالثة لحصيلتها في هذه الرياضة في طوكيو، بينما أحرزت الولايات المتحدة الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى فرنسا.



وبدأت البريطانية جيسيكا ليرمونث بقوة منافسات الثلاثي حيث تصدرت مرحلة السباحة في البداية، وتعزز التفوق عن طريق جوني براونلي، صاحب فضية أولمبياد ريو وبرونزية ألعاب لندن في الفردي، ووصل الفارق إلى تسع ثوان بعد المرحلة الثانية.

ونجحت جورجيا تيلور-براون ثم زميلها أليكس يي، الفائز كل منهما بفضية أولمبية في منافسات الفردي الأسبوع الماضي، في الحفاظ على تفوق بريطانيا في النصف الثاني تحت أشعة الشمس القوية، قبل أن يسقط المتسابقون أرضاً بسبب الشعور بالإرهاق.



وتقام منافسات الثلاثي المختلط بمشاركة رجلين وامرأتين، ويكمل كل متسابق منافسات تتكون من سباحة 300 متر وقيادة الدراجة 6.8 كيلومتر، والركض لكيلومترين، قبل أن يستكمل زميله الوقت.





