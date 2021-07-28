

سيكون اليوم الأربعاء استثنائياص فيما يتعلق بحصد الميداليات البراقة في طوكيو 2020 منذ الافتتاح المميز للألعاب الأولمبية الصيفية الجمعة.



وسيشمل اليوم السادس التنافس على ثلاث وعشرين ميدالية ذهبية (الأعلى في يوم واحد حتى الآن) في 11رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها التجذيف وكرة اليد وغيرها.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم السادس من طوكيو 2020.

التجذيف - ذهب روماني

فازت الرومانيتان أنكوتا بودنار وسيمونا راديس بذهبية القارب الزوجي بمجدافين في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بينما نالت فرنسا اللقب ذاته للرجال بواسطة هوجو بوشيرون وماتيو أندرودياس.





ومع استئناف منافسات التجديف الأولمبية عقب توقف لمدة يومين، فازت نيوزيلندا بفضية منافسات السيدات عن طريق بروك دونوج وهانا

أوزبورن، بينما حصلت هولندا على البرونزية بفضل جهود روس دي يونغ وليسا شينارد.

وانطلق الثنائي الهولندي في سباق السيدات بشكل رائع، لكن الثنائي الروماني عاد بقوة وانتزع التقدم مع الوصول إلى منتصف المسافة، قبل أن يفوز بأول ميدالية للتج`يف في ألعاب طوكيو بعدما أنهى السباق في 6.41.03 دقائق. بفارق 3.79 ثانية عن الثاني و4.70 عن الهولنديات أصحاب البرونز.



أما في منافسات الرجال، ففاز الثنائي الهولندي ميلفن تفيلار وستيف برونيك بالميدالية الفضيةبعد منافسة شديدة مع فرنسا التي أنهت السباق بعد 6.00.33 دقائق والوصيف 6.00.53، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الصيني ليو تشيو وتشانغ ليانغ.

وفازت أستراليا برباعي السيدات أمام الثانية هولندا والثالثة إيرلندا، وكذلك برباعي الرجال أمام رومانيا الثانية وإيطاليا الثالثة.