وكحال اليوم الرابع فقد بدأ اليوم الخامس بنكهة الذهب في مسابقة الترياثلون للسيدات لتكون واحدة من اثنين وعشرين ميدالية ذهبية منتظرة في ثلاثة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وتتضمن منافسات اليوم الثلاثاء مباريات منتظرة للعرب في الألعاب الفردية وآمال بإضافة المزيد من الذهب بعد ما فعله التونسي الحفناوي الأحد

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الخامس من طوكيو 2020.

الترياثلون - ذهبية تاريخية

أهدت فلورا دافي بلادها برمودا أول ذهبية على الإطلاق في تاريخها بعدما قدمت عرضاً رائعاً وأحرزت لقب منافسات الثلاثي للسيدات في أولمبياد طوكيو صباح يوم الثلاثاء، اضغط للمزيد

كرة اليد - فوز ياباني

فازت سيدات اليابان على نظيراتهن من مونتينيغرو بنتيجة 29-26 وسط أداء قوي من صاحبات الأرض.

وعوضت اليابان خسارتها في الجولة الأولى أمام هولندا وانتصرت على مونتينيغرو في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لتعزز حظوظها في التأهل.

السباحة: ذهبية بريطانية

أحرز السباح البريطاني توم دين ذهبية 200 م حرة تاركاً الفضية لمواطنه دانكن والبرونزية للبرازيلي شيفر.

تنس الطاولة: أداء كبير وخسارة

قدمت المصرية دينا مشرف أداءً كبيراً في منافسات تنس الطاولة للسيدات لكنها خسرت في الدور الثالث أمام الهولندية بريت إيرلاند بأربعة أشواط لثلاثة.

وكانت دينا قريبة جداً من تحقيق الفوز بعد تقدمها في الأشواط الثلاثة الأولى 11-9 و 11-3 و11-7 لكنها خسرت في الأشواط المتبقية 6-11 و 5-11 و 8-11 و 7-11 علماً أنها كانت بحاجة للفوز بشوط واحد فقط من آخر اربعة أشواط.



