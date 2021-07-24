وسيشمل اليوم الثاني التنافس على إحدى عشرة ميدالية ذهبية في سبع رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها تنس الطاولة والقوس والسهم وكرة اليد وكرة الطائرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.

ظاظا تودع مبكراً

خرجت بطلة تنس الطاولة السورية هند ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية من الدور التمهيدي لفردي السيدات بخسارتها أمام منافستها النمساوية جيا بأربعة أشواط دون مقابل.

وقدمت ظاظا أداءً جيداً في الشوط الثاني لكن قلة خبرتها (12 عاماً) لم تسعفها للعودة للمباراة، إذ جاءت نتيجة الأشواط 11-4 و11-9 و11-3 و11-5.

ابنة قاسيون اكتشفها المدرب أدهم جمعان في العام 2014، إذ كانت هند تحب أن تقضي الوقت مع عائلتها، وخصوصاً مع شقيقها وملهمها الأول عبيدة الذي سبق وأحرز بطولة سوريا للناشئين.



قال جمعان: "نحن وضعنا خطة لهند قبل خمس سنوات، ومن ضمن تلك الخطة أن تكون المشاركة في أولمبياد طوكيو مجرد مشاركة مشرفة، وطموحنا بالحصول على الميدالية سنة 2024" في ألعاب باريس.

وقالت ظاظا في تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية: "التأهل إلى أولمبياد طوكيو كان إنجازاً، لم أسأل حول الفوز بل حول اللعب جيداً، أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً وتعلمت من الخسارة".



وكذلك كان مصير التونسية فدوى القارصي التي خرجت بعد خسارتها بأربعة أشواط لواحد أمام بولوريديني من منغوليا.

وتقدمت فدوى في الشوط الأول 11-5 قبل أن تخسر الأشواط الأربعة التالية 6-11 و10-12 و6-11 و7-11.

رقم قياسي أولمبي في التصفيات



تمكنت النرويجية جينيتي هيغ دوستاد من تسجيل رقم أولمبي جديد في التصفيات الأولمبية في مسابقة الرماية، بندقية الهواء المضغوط 10 م سيدات.

وسجلت صاحبة الـ22 عاماً 632.9 نقطة لتتصدر الترتيب فيما خرجت المصري الزهراء شعبان والجزائرية هدى شابي من التصفيات باحتلال الأولى المركز 38 والثانية المركز 39.

ورغم تألقها في التصفيات، إلا أنّ النرويجية فشلت بحصد إحدى الميداليات البراقة، حيث افتتحت الصينية كيان يانغ الميداليات الذهبية في طوكيو 2020.



النرويج تعود في كرة اليد

وعوضت النرويج بدايتها المتواضعة أمام البرازيل في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد للرجال.

وكان المنتخب البرازيلي قد فاجأ نظيره النرويجي بالتقدم في الشوط الأول 13-12، لكن الأمور عادت إلى المنطق مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسيطرت النرويج على المباراة قبل ان تنتصر بها بفارق ثلاثة أهداف (27-24).

وكان النرويجي ساندر أفضل مسجل في المباراة بثمانية أهداف.

وفي مباراة أخرى فرض المنطق نفسه بفوز فرنسا على الأرجنتين بفارق ستة أهداف (33-27) والشوط الأول 12-10.

تألق عربي في التجذيف للرجال

تأهل كلّ من السعودي حسين علي رضا والعراقي محمد رياض إلى ربع نهائي مسابقة فردي التجذيف لدى الرجال من خلال منافسات الملحق السبت، والذي شهد خروج القطرية تالا أبو جبارة في فردي السيدات.



وحلّ علي رضا في المركز الثاني مع تسجيله توقيت 8:06.78 دقائق، وذلك بعدما تأهل إلى الملحق الجمعة عندما حلّ خامساً في مجموعته مع 7:54.18 د.



بدوره، عبر العراقي محمّد رياض إلى ربع النهائي بحلوله ثانياً في السباق عندما سجّل توقيت 7:41.72 د، فيما أنهى الليبي الحسين غمبور السباق رابعاً.



وبالتالي، لحق علي رضا ورياض بالمصري عبد الخالق البنا بطل إفريقيا الذي تأهل خلال منافسات الجمعة عندما حلّ ثالثاً بتوقيت 7:03.44 دقائق.



ولدى السيدات، فشلت القطرية تالا أبو جبارة في العبور إلى ربع النهائي في ملحق فردي السيدات السبت، بحلولها ثالثة مع توقيت 8:16.88 دقائق، ولحقت بها المغربية سارة فرانكارت التي جاءت خامسة بتسجيلها توقيت 8:42.78 د.



كما ودّعت السودانية إسراء خوجلي المنافسات أيضاً بحلولها خامسة في منافسات الملحق التأهيلي بتوقيت 10:25.94 دقائق.

التونسي الجندوبي إلى نصف النهائي في التايكواندو

وواصل الجندوبي تألقه بالوصول إلى نصف النهائي، اضغط للتعرف على التفاصيل.

وكان تأهل لاعب التايكواندو التونسي محمّد خليل الجندوبي إلى ربع نهائي منافسات الرجال لوزن 58 كلغ، بتغلبه السبت على الروسي المنافس تحت العلم الأولمبي ميخائيل أرتامونوف.



وتمكن الجندوبي من حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.



ولدى السيدات، ودّعت المغربية أميمة البوشتي منافسات وزن 49 كلغ بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

وفي منافسات الوزن نفسه، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20، رغم تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).

مفاجأة في المبارزة

تمكن المصري عامر من تحقيق إحدى أكبر مفاجآت المباراز بعدما أقصى حامل فضية ريو 2016.

المصري عامر يطيح بحامل فضية ريو 2016 في المبارزة



ربّاعة من بابوا غينيا الجديدة تدخل التاريخ بخامس مشاركة في الألعاب

دخلت الربّاعة لوا ديكا توا من بابوا غينيا الجديدة التاريخ في أولمبياد طوكيو السبت، عندما أصبحت أول سيّدة تنافس في خمس مسابقات لرفع الأثقال في الألعاب الأولمبية.



وحققت الربّاعة البالغة 37 عاماً والتي حملت علم بلادها في حفل الافتتاح الجمعة، إنجازاً رائعاً بعد 21 عاماً من نيلها لقب أول امرأة ترفع الأثقال في الأولمبياد عندما تم إدراج هذه اللعبة للسيدات في ألعاب سيدني عام 2000.



وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه البطلة القارية 12 مرة المحبوبة في بلادها وهي أم لطفلين، بعدما نجحت السبت في خطف 69 كلغ في أولى محاولاتها.



وقالت لوكالة فرانس برس "إنه شعور رائع" بعدما احتلت المركز الرابع في المجموعة الثانية لوزن 49 كلغ، بإجمالي 167 كلغ.



وأضافت "يكون حلمك الذهاب إلى دورة أولمبية واحدة، وربما أخرى. لكنني لم أتخيل مطلقاً خلال مليون عام أنني سأصل إلى خمس أولمبيادات".



وكانت توا فكرت في اعتزل الرياضة بعدما تم تشخيص إصابتها بالسل عام 2013 وكاد يودي بحياتها، لكنها تعافت بشكل مذهل للفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب الكومونولث في غلاسكو 2014.



وكادت أن تكون هذه الألعاب هي السادسة لتوا، لكنها غابت عن أولمبياد ريو 2016 لقضاء مزيد من الوقت مع أطفالها ومنح أختها تيلما فرصة للارتقاء في الألعاب الأولمبية، وهو حلم لم يتحقق عندما غابت بابوا غينيا الجديدة عن المشاركة.

