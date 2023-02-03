بيل يظهر بمستوى لافت في بطولة للغولف February 3, 2023 14:14 1:51 دقيقة خطف النجم الويلزي المعتزل غاريث بيل الأضواء لدى مشاركته الرسمية الأولى في رياضة الغولف، نجم ريال مدريد السابق تألق بشكل لافتٍ خلال مشاركته في بطولة بيبل بيتش في كاليفورنيا. تقارير إخبارية غاريث بيل الغولف -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة راشفورد الأفضل في الـ"بريميرليغ" خلال شهر يناير 0:39 دقيقة الأسترالي كيريوس يفلت من الإدانة بتهمة الاعتداء 1:51 دقيقة بيل يظهر بمستوى لافت في بطولة للغولف 0:38 دقيقة وداع لافت لفلامينغو قبل السفر إلى المغرب 0:59 دقيقة ميسي يؤكد صعوبة المشاركة في كأس العالم 2026 0:40 دقيقة بيلباو يواجه قادش بطموح العودة لسكة الانتصارات 0:53 دقيقة أنشيلوتي يعلن غياب ميليتاو عن لقاء مايوركا 0:45 دقيقة الشعلة الاولمبية تبدأ رحلتها في فرنسا من مارسيليا 0:41 دقيقة آرسنال يمدد عقد البرازيلي مارتينيلي حتى 2027 0:31 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين أوغسبورغ وباير ليفركوزن