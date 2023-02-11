بيل يستهل ممارسة الغولف على نطاق أوسع من قبل beIN SPORTS February 11, 2023 14:06 3:56 دقيقة بعد اعتزاله كرة القدم عقب مشوار طويل تنقل فيه بين أندية مختلفة على غرار توتنهام، ريال مدريد، وأخيرا لوس أنجلس إف سي، بدأ النجم الويلزي غاريث بيل ممارسة هوايته المفضلة الغولف على نطاق أوسع. تقارير إخبارية غاريث بيل الغولف -آخر الفيديوهات التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي 0:48 دقيقة زاكيروني يتعرض لأزمة صحية إثر سقوطه في منزله 3:56 دقيقة بيل يستهل ممارسة الغولف على نطاق أوسع 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه موناكو بغياب ميسي ومبابي 0:53 دقيقة الأهلي يطمح إلى نيل برونزية مونديال الأندية مجدداً 0:42 دقيقة شبيبة القبائل يحل ضيفاً على بترو أتليتيكو 0:44 دقيقة اختبار صعب للهلال السوداني أمام مضيفه صنداونز 0:31 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والمريخ 3:27 دقيقة آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات 2:14 دقيقة الفوز الأربعون لبوسطن والعاشر توالياً لميلووكي