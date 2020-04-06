وهي المرة الأولى منذ نهاية الحرب عام 1945، التي يتم فيها إلغاء البطولة التي كان من المقرر إقامة نسختها الـ149 في نادي رويال سانت جورج للغولف في كنت (جنوب إنكلترا) بين 12 و19 تموز/يوليو.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" حول العالم، إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من الأحداث الرياضية التي كانت مقررة هذا العام، وأبرزها أولمبياد طوكيو 2020 وكأس أوروبا لكرة القدم، إلى العام المقبل.

وأعلن منظمو البطولة البريطانية التي تعد أقدم بطولة كبرى للغولف في العالم، أن النسخة المقبلة منها ستكون بين 11 و19 تموز/يوليو 2021، وأن النسخة الـ150 ستقام عام 2022 بين 10 و17 تموز/يوليو.

وشهد اليوم أيضا إعلان مواعيد جديدة لثلاث بطولات غولف في الولايات المتحدة، مع تحديد إقامتها في النصف الثاني من العام الحالي.

وستقام بطولة "بي جي ايه" السنوية في الفترة بين السادس والتاسع من آب/أغسطس، بدلا من موعدها الأساسي في أيار/مايو. أما بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي كانت مقررة في حزيران/يونيو، فتم نقل موعدها الى الفترة بين 17 و20 أيلول/سبتمبر.

أما بطولة الماسترز التي كان من المقرر ان تقام هذا الأسبوع، فنقل موعدها الى الفترة بين 12 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن المنظمين أبقوا في الوقت الراهن على موعد كأس رايدر التي تقام كل عامين وتجمع بين منتخب أميركي ومنتخب أوروبي، وذلك في الفترة الممتدة بين 24 أيلول/سبتمبر و27 منه.