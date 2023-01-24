بايل المعتزل حديثاً كرة القدم يستهل مغامرته في دورات الغولف

وكتب مهاجم توتنهام الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ولوس أنجليس أف سي الأميركي السابق عبر صفحته على إنستغرام "متحمس للإعلان عن أنني سأخوض دورة آيه تي أند تي بيبل بيتش برو - آم في بداية الشهر المقبل! هيا".

وسيلعب بايل الذي أعلن في 9 كانون الثاني/يناير الحالي عن نهاية "فورية" لمسيرته الكروية الاحترافية وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، في الدورة مع مشاهير آخرين إلى جانب بعض أفضل اللاعبين في العالم.

ومن بين 156 هاوياً يشاركون في دورة بيبل بيتش المقررة من 2 إلى 5 شباط/فبراير المقبل، سيلتقي بايل بالممثل بيل موراي، بينما يشارك مات فيتسباتريك، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وباتريك كانتلاي، المصنف خامساً عالمياً، ضمن فئة المحترفين.

ولم يخفِ بايل الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 رغبته في الانتقال لخوض تحدٍ جديد في لعبة الغولف، الأمر الذي عرّضه لانتقادات من جماهير ريال مدريد التي اتهمته بتفضيل الملاعب الخضراء على التزاماته مع النادي.