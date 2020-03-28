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دوري أبطال أوروبا
الغولف

احتراق منزل لاعب الغولف الأميركي المخضرم "لاف" دون إصابات

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دمّر حريق اندلع الجمعة منزل لاعب الغولف الأميركي المخضرم ديفيز لاف في ولاية جورجيا لكن اللاعب الفائز بالعديد من الألقاب أكد أنه سعيد بنجاته هو وزوجته من الحادث.

Reuters


وقال لاف الذي سبق له الانضمام لقاعة المشاهير العالمية للغولف في بيان: "رغم أن جميع أفراد أسرتنا يشعرون بالحزن بسبب خسارة منزلنا الذي كان مليئا بالسعادة والذكريات الجميلة إلا أننا نشعر بسعادة غامرة لعدم إصابة أي شخص بسوء والاطمئنان على سلامة الجميع".

وقال لاف (55 عاماً) إنه بناء على اتصاله في الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي وصلت سيارات الإطفاء إلى المنزل الواقع في جزيرة سانت سيمونز بولاية جورجيا لكنها لم تتمكن من السيطرة على النيران.

ويجري التحقيق في الحادث لكن تقريرا أوليا أشار إلى أن الحريق بدأ في المرأب.
 

ديفيز لاف
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