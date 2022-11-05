وتحقق فوز فريق المدرب كيفن موسكات بفضل هدفين في الشوط الثاني حملا توقيعي تاكوما نيشيمورا وتيروهيتو ناكاجاوا ليرتفع رصيد نقاط الفريق إلى 65 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن كاواساكي الملاحق الأقرب.

وفاز كاواساكي 3-2 اليوم السبت على أف.سي. طوكيو لكن ذلك لم يكن كافيا لتتويجه باللقب للمرة الخامسة في ستة مواسم بعد انتصار مارينوس. ولعب كاواساكي لأكثر من ساعة منقوصا من أحد لاعبيه بعد طرد حارس مرماه جونج سونج-ريونج.

وهذا هو اللقب المحلي الأول لمارينوس تحت قيادة مدربه الأسترالي الحالي موسكات الذي تولى قيادة الجهاز الفني خلفاً لمواطنه أنجي بوستيكوجلو العام الماضي عندما غادر الأخير اليابان لتولي تدريب سيلتيك الإسكتلندي.

وسيتأهل مارينوس وكاواساكي للنسخة المقبلة من دوري أبطال سيا التي تنطلق مبارياتها في أيلول/سبتمبر العام القادم.

