وأقيمت جولة واحدة من الموسم الجديد قبل صدور قرار تأجيل المباريات. ولم تقم أي مباراة منذ 23 فبراير/شباط.

وتسبب تفشي الفيروس في ضرر ضخم لجدول الأحداث الرياضية العالمية، وتم تعليق مباريات بطولات الدوري الكبرى في أوروبا بينما تأجلت بطولتي اليورو وكوبا أميركا 2020 إلى العام المقبل.

لكن منظمي أولمبياد طوكيو أكدوا المضي قدما في بدء الألعاب في موعدها يوم 24 يوليو/تموز رغم مخاوف من الفيروس الذي أصاب ما يزيد على 212 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 8700 في 164 دولة.

كما أعلن الدوري الياباني أنه إذا اكتمل 75 بالمئة من الموسم فإن أول فريقين في الدرجتين الثانية والثالثة سيتأهلان تلقائيا للدرجة الأعلى.

وإذا زاد عدد فرق الدرجة الأولى، التي تضم حاليا 18 فريقا، إلى 20 في موسم 2021 فإن الدوري سيشهد هبوط أربعة فرق في نهاية الموسم.