وسعياً لضمان تواجده في البطولة القارية عزّز الفريق الياباني صفوفه بمهاجم برشلونة الإسباني بويـان كير كيتش وسينضم لزميله السابق أندريس إنييستا الذي قاد كوبي لنصف نهائيّ دوري أبطال آسيا العام الماضي في أول مشاركة له في البطولة، هذا ويسعى الفريق إلى إنهاء الموسم الحالي في مركز ٍ مؤهّل حيث يحتل المركز الرابع 44 نقطة.
فيسيل كوبي يسعى لإنهاء الدوري في مركز مؤهل لأبطال آسيا
وسعياً لضمان تواجده في البطولة القارية عزّز الفريق الياباني صفوفه بمهاجم برشلونة الإسباني بويـان كير كيتش وسينضم لزميله السابق أندريس إنييستا الذي قاد كوبي لنصف نهائيّ دوري أبطال آسيا العام الماضي في أول مشاركة له في البطولة، هذا ويسعى الفريق إلى إنهاء الموسم الحالي في مركز ٍ مؤهّل حيث يحتل المركز الرابع 44 نقطة.
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