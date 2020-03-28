والد عبد الحق نوري: "حالة ابني الصحية شهدت تحسنا" March 28, 2020 08:35 3:05 دقيقة قال والد عبد الحق نوري لاعب أياكس أمستردام إن حالة ابنه الصحية شهدت تحسنا بعد خروجه من المستشفى الذي مكث فيه أكثر من سنتين، وشكر محمد نوري كل من ساند وشجع ابنه في هذه المرحلة الصعبة. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة ثلاثة سيناريوهات مطروحة لاستكمال الموسم في إسبانيا 3:05 دقيقة والد عبد الحق نوري: "حالة ابني الصحية شهدت تحسنا" 1:29 دقيقة كيكي سيتين مشتاق لأجواء المباريات 3:38 دقيقة تدابير منتظرة للتخفيف من تداعيات كورونا في إنكلترا 2:30 دقيقة نجوم الكرة العراقية يبادرون بلفتة إنسانية 4:13 دقيقة كيليني يحاول تخفيف الأعباء المالية على يوفنتوس 1:22 دقيقة الأندية الإسبانية تطالب سلطات العمل بتخفيض الرواتب 11:39 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 6:16 دقيقة مسؤولو الكرة الإنكليزية يستعدون لاتخاذ قرارات صعبة