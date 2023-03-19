فينورد يحسم مواجهة القمّة أمام آياكس من قبل beIN SPORTS March 19, 2023 20:03 0:57 دقيقة ابتعد فاينورد روتردام بصدارة الدوري الهولندي اليوم الأحد بفوزه على ملاحقه ومضيّفه آياكس أمستردام 3-2 لحساب الجولة السادسة والعشرين. تقارير إخبارية الدوري الهولندي آياكس أمستردام فاينورد روتردام -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة برشلونة (0) / (1) ريال مدريد – التغطية الخاصة 0:34 دقيقة يانغ أفريكانز يصعد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد 0:49 دقيقة برايتون يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد 0:57 دقيقة فينورد يحسم مواجهة القمّة أمام آياكس 0:36 دقيقة موناكو يعود إلى سكة الانتصارات 4:52 دقيقة بايرن ميونيخ يخسر صدارة الـ"بوندسليغا" 5:04 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد 0:40 دقيقة فيوتشر يبقى على حظوظه بفوز كبير على إسكو 3:55 دقيقة باريس سان جيرمان يخسر أمام ضيفه رين 0:49 دقيقة أونيون برلين يحقق فوزاً ثميناً على آينتراخت