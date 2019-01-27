ووقع الدنماركي لاسه شوني لاعب وسط أياكس على أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ينس تورنسترا سريعاً لفينورد في الدقيقة 16 ثم أضاف ستيفن برغيوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 وعقب دقيقتين فقط أدرك المغربي حكيم زياش التعادل لأياكس في الدقيقة 33، ورجح المخضرم روبن فان بيرسي كفة فينورد بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين 42 و56 على التوالي قبل أن يضيف توني ترينداد دي فيلهينا الهدف الخامس في الدقيقة 75 ويختتم ياسين أيوب مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس لفينورد في الدقيقة 84.

وتجمد رصيد أياكس عند 47 نقطة في المركز الثاني فيما عزز فينورد موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

