إيغور بايسو افتتح التسجيلَ لفاينورد عند الدقيقة الثانية عشرة، وعادل ميكا بينتو النتيجة لأًصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة والثلاثين وفي الدقيقة السبعين سجل سانتياغو خيمينيز ثاني أهداف فاينورد قبل أن يختتم دافيد هانكو ثلاثيّة الضيوف عند الدقيقة السادسة والسبعين.

هذا وفرض غو اهيد إيغلز التعادلَ السلبي على ضيفه أياكس أمستردام.

تعادل عقّد من مهمة َ أياكس في المنافسة على اللقب، بعد نجاح المتصدرِ فاينورد في تعزيز صدارته بثماني نقاط، فيما بات المركزُ الثاني لأياكس مهددا من قبل بي اس في أيندهوفن الذي يشاركه نفس العدد من النقاط وكذلك من ملاحقهما المباشر آ زد ألكمار.

