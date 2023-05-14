تناوب على تسجيل أهداف المضيف كل من المغربي أسامة إدريسي والمكسيكي سانتياغو خيمينيس والبرازيلي إيغور بايتشاو، ليرفع فاينورد رصيده إلى النقطة 79 ويضمن بذلك التتويج قبل جولتين من نهاية الدوري محرزا اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

