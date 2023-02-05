آيندهوفن كان البادئ بالتسجيل مبكراً عبر أنور الغازي عند الدقيقة الثامنة ورغم خسارته لجهود لاعبه أرماندو أوبـي سبو بتلقيه البطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة والستين عزّز الفريق تقدمه بتسجيل البلجيكي ثـورغان آزار الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والستين، ليقلص بعدها الإيراني علي رضا جاهان باخش الفارق عند الدقيقة الحادية والثمانين، قبل أن يعودَ اللاعبُ ذاته في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع ليدركَ التعادل لفاينورد.

آياكس يواصل نسقه التصاعدي

وواصل آياكس سلسلة َ مبارياتِه دون خسارة في الدوري الهولندي بفوزٍ كبير على مضيّفه كامبور بخماسيةٍ نظيفة.

دوشـان تاديتش افتتح التسجيلَ عند الدقيقة السادسة عشرة وأضاف ستيفن بيرخاوس الهدفَ الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، وعاد اللاّعِب ُ ذاتـُه ليدوّن هدفَه الشخصيّ الثاني والثالث لآياكس عند الدقيقة الرابعة والستين.

المدّ الهجوميّ أثمر هدفاً رابعاً حمل توقيع بريان بروبي في الدقيقة التاسعة والسبعين قبل أن يعود اللاعب ذاتُه ليختتم خماسيّة فريقه في الوقت المبدّد للمباراة ليواصل بالتالي آياكس سلسلة مبارياته دون خسارة للجولة الثامنة على التوالي.

