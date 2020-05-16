اختيار زياش صاحب السبعة والعشرين عاما جاء بعد المستويات الرائعة التى قدمها الدولي المغربي مع فريقه خلال موسمه الأخير مع العملاق الهولندي قبل الرحيل إلى صفوف تشيلسي بداية من الموسم المقبل في تجربة جديدة له في الدوري الإنكليزي الممتاز.

𝟛 op rij voor Hakim. 🏆🏆🏆#WizardOfAMS — AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2020