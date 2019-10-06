افتتح المهاجم الخبير كلاس يان هونتلار التسجيل لأياكس في الدقيقة العاشرة قبل أن البرازيلي الشاب دافيد ناريس الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وحافظ أياكس على صدارته بذلك برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط أمام آيندهوفن الذي سيستضيف فينلو ضمن المرحلة ذاتها.

