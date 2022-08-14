ستيفن بيرخفاين افتتح التسجيل لأياكس، ليعدل بعدها سيريل نغونجي النتيجة للضيوف، قبل أن يمنح أنتوني التقدم لأياكس، بعدها أضاف أصحاب الأرض أربعة أهداف منها واحد لكينيث تايلور فيما كان نصيب بيرخفاين منها ثلاثية موقعاW السوبر هاتريك

