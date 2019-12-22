بكر المغربي حكيم زياش بالتسجيل في الدقيقة (15) وأضاف فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة (23)، ثم رفع إيكيلنكامب الغلة إلى ثلاثية في الدقيقة (37) واختتم غرافنبيرش الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (39).

وفي الشوط الثاني رفع الصربي دوسان تاديتش النتيجة إلى خماسية في الدقيقة (48)، واختتم البوركيني لاسينا تراوري السداسية في الدقيقة (63)، فيما جاء هدف أدو دن هاغ في الدقيقة (90+2) عبر غوسنس.

واكمل دن هاغ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد داني باكر في الدقيقة 80.

بهذا الفوز عزز أياكس مركز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن ألكمار الثاني، فيما أدو دن هاغ في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة.