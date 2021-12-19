المباراة أقيمت دون جماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، وجاء هدف أياكس الأول عن طريق لاعب فاينورد ماركوس سينيسي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 44، ومنح الحكم ركلة جزاء لأياكس تكفل دوشان تاديتش بترجمتها هدفا ثانيا ليحصد فريق العاصمة ثلاث نقاط ثمينة أعادته إلى سكة الانتصارات.

