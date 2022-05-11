أحرز الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو والهولندي ستيفن بيرخاوس والإيفواري سيباستيان آلير والهولندي بريان بروبي والمكسيكي إيدسون ألفاريس أهداف فريق العاصمة على مدى شوطي المباراة، ليتوج أياكس بلقبه السادس والثلاثين في المسابقة قبل جولةٍ من النهاية.

