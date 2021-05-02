أياكس يتوّج بلقب الدوري الهولندي May 2, 2021 18:55 0:39 دقيقة توج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه عقب فوزه على إيمن برباعية لحساب الجولة الحادية والثلاثين. تقارير إخبارية أياكس أمستردام الدوري الهولندي -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة فياريال يستعيد توازنه بفوز صعب على خيتافي 3:26 دقيقة رونالدو يقود يوفنتوس لفوز ثمين على أودينيزي 0:39 دقيقة أياكس يتوّج بلقب الدوري الهولندي 1:59 دقيقة فينغر: الجماهير مؤثرة حتى في غيابها عن المدرجات 3:17 دقيقة بعد طول انتظار... ساحة الدومو ترتدي ألوان إنتر 2:43 دقيقة أجمل أهداف إنتر بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم 2:11 دقيقة كيف بنى كونتي فريقاً بطلاً واكسبه ثقافة الفوز 3:48 دقيقة هدف محمد النني يهدي أرسنال فوزاً ثميناً 1:02 دقيقة إنتر بطلاً للدوري الإيطالي بعد تعادل أتالانتا 1:09 دقيقة تأجيل مباراة مان يونايتد وليفربول إلى أجل غير مسمى