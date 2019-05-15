أهداف أياكس حملت توقيع الدنماركي لاسي شوني في الدقيقة 37، والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (44)، والصربي دوسان تاديتش (67 من ركلة جزاء و87)، فيما سجل يوسف الجبلي هدف دي غرافشاب الوحيد في الدقيقة 40.

بهذا الفوز رفع أياكس رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة ليتوّج باللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، متفوقاً على أيندهوفن الذي فاز على هيراكليس السابع 3-1 وأنهى ثانياً برصيد 83 نقطة.

في بقية المباريات فاز فينورد الثالث 4-1 على فورتونا سيتارد الخامس عشر وخسر ألكمار الرابع 2-4 أمام إكسيلسيور السادس عشر، وتفوق فيتيس آرنهيم الخامس على فينلو الثاني عشر 3-1.

وفاز أوتريخت السادس على هيرنفين الحادي عشر 3-1، وخسر خرونينغين الثامن 0-1 امام إيمن الرابع عشر، واكتسح آدو دن هاغ التاسع ضيفه فيليم العاشر 6-2، فيما حسم التعادل السلبي مباراة بريدا الأخير وزفوله الثالث عشر.