أدو دن هاغ يستنجد بخبرة باردو ويول لتفادي الهبوط

وكُلف باردو، الذي لم يعمل منذ إقالته من تدريب وست بروميتش ألبيون في أبريل/نيسان من العام الماضي، بمهمة إبعاد دن هاغ عن منطقة الهبوط مع احتلال الفريق المتعثر المركز قبل الأخير بعد 18 مباراة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن باردو البالغ من العمر 58 عاما قوله "أنا سعيد بأنني كنت في طريق أدو دن هاغ وهو يبحث عن مدرب جديد".

وأضاف "الفريق في مرحلة صعبة، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا حتى نقلب الأمور. علينا أن نفعل ذلك معا".

ويحل باردو، الذي قاد من قبل ريدينغ وتشارلتون أثليتيك وساوثامبتون وكريستال بالاس، محل ألفونس جرونيندايك الذي ترك دن هاغ في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي وقت لاحق عيّن دن هاغ مارتن يول مدرب توتنهام هوتسبير وأياكس أمستردام السابق في منصب المستشار الفني.

