لوك دي يونغ منح السبق للزوار برأسية في الدقيقة الثالثة وفي الدقيقة الرابعة عشرة تمكن السويدي اساك ليد بيرغ من إدراك التعادل لفريق غو أهيد إيغلز، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه مات ديـيل في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقبل الاستراحة بقليل استعاد آيندهوفن التقدم بتوقيعه هدفين الأول بواسطة تشافي سيمونز ، والثاني عبر أرماندو أوبي سبو وفي الدقيقة السادسة والسبعين عاد سيمونز ليوقع هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه وبعدها بأربع دقائق قلص الفريق المضيف النتيجة بواسطة اوليفر إدفار دتسين، قبل أن يختتم جوي فيرمان خماسية آيندهوفن عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

