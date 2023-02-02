هيتينغا مدرباً لأياكس حتى نهاية الموسم



وقال الرئيس التنفيذي لأياكس إدوين فان در سار: "نحن مقتنعون بأنّ هذا هو الحل الصحيح"، مضيفاً "لقد شهد جون تطورًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة جعله مدربًا جيدًا. لدينا ثقة كاملة في مؤهلاته ورؤيته".

وتابع: "من المهم الآن أن يكسب الفريق النقاط ويكتسب الثقة ويستمر في الارتقاء في الترتيب. لا يزال لدينا أهداف لنحققها هذا الموسم".

وكان الدولي السابق هيتينغا (39 عاماً و87 مباراة دولية)، حتى الآن مدرباً لفريق أياكس تحت 23 عاماً. كلاعب، ارتدى قميص النادي 215 مرة قبل أن يلعب لأتلتيكو مدريد الإسباني وإيفرتون وفولهام الإنكليزيين وهرتا برلين الألماني.

وحقق أياكس في نهاية الأسبوع الماضي تحت قيادة هيتينغا فوزه الأول في الدوري (4-1 على حساب إكسلسيور روتردال) بعد سلسلة من سبع مباريات دون انتصار (ستة تعادلات، هزيمة واحدة) والتي كانت سبباً في إقالة شرويدر.

وكان شرويدر خلف إريك تن هاغ الذي انتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي الصيف الماضي. خرج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الرابع في الدوري المحلي الذي يحمل لقبه بفارق خمس نقاط خلف فيينورد روتردام المتصدر بعد 19 مرحلة.

ويمر أياكس بموسم انتقالي بعد فترة انتقالات صيفية مضطربة شهدت بيع النادي للاعبين بحوالي 200 مليون يورو وتعزيزه بما يزيد قليلاً عن نصف العائدات.

