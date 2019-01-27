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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الهولندي

فينورد روتردام يكتسح أياكس بسداسية تاريخية

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دك فينورد روتردام شباك ضيفه أياكس أمستردام حامل اللقب بستة أهداف مقابل هدفين الأحد في إطار المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

AFP

ووقع الدنماركي لاسه شوني لاعب وسط أياكس على أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ينس تورنسترا سريعاً لفينورد في الدقيقة 16 ثم أضاف ستيفن برغيوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 وعقب دقيقتين فقط أدرك المغربي حكيم زياش التعادل لأياكس في الدقيقة 33، ورجح المخضرم روبن فان بيرسي كفة فينورد بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين 42 و56 على التوالي قبل أن يضيف توني ترينداد دي فيلهينا الهدف الخامس في الدقيقة 75 ويختتم ياسين أيوب مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس لفينورد في الدقيقة 84.

وتجمد رصيد أياكس عند 47 نقطة في المركز الثاني فيما عزز فينورد موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
 

أياكس أمستردام فينورد
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