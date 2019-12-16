فابر مدرباً لأيندهوفن بدلاً من فان بومل

وأشار النادي الهولندي صاحب المركز الرابع في الدوري المحلي هذا الموسم في بيان نشره أن "إرنست فابر سيتولى مهام المدرب الأول حتى نهاية الموسم".

وتابع "سلسلة النتائج السلبية المستمرة هي أساس هذا القرار".

وأمضى فابر معظم مسيرته كلاعب في أيندهوفن، قبل أن يتولى منصب مدير مركز التدريب في حزيران/ يونيو 2018.

ويأتي تعيين فابر غداة الخسارة أمام فينورد 1-3 في المرحلة 17 من الدوري المحلي، وبعد ساعات من إقالة فان بومل المدافع السابق للنادي ومنتخب هولندا الذي شارك معه في المباراة النهائية لمونديال جنوب إفريقيا 2010 وخسرها أمام إسبانيا صفر-1.

وأعلن أيندهوفن رسمياً في البيان الصادر الإثنين، والذي ذكر تعيين فابر في مهامه الفنية، نهاية التعاون مع بيرت فان مارفيك.

وسبق لهذا الأخير، وهو والد زوجة فان بومل، أن أشرف على تدريب المنتخب البرتقالي في مونديال 2010، كما شغل منصب المستشار للمدرب السابق فان بومل.

وتسلم فان بومل مهامه الفنية في تموز/يوليو 2018 بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن تتم إقالته قبل عامين من انتهاء المدة الرسمية.

وخلال عامه الأول مع أيندهوفن، قاد لاعب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق فريقه للمركز الثاني في الدوري المحلي بعد صراع شرس مع أياكس أمستردام الفائز باللقب.

وخرج أيندهوفن هذا الموسم من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فشله في التأهل من دور المجموعات، كما تراجعت نتائجه في الدوري المحلي مع بداية الموسم الحالي ليحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة متأخراً بفارق 10 نقاط عن أياكس المتصدّر.