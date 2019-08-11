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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الهولندي

صدمة في نادي ألكمار بعد انهيار جزء من المدرجات

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أدت الرياح العاتية إلى انهيار جزء من مدرجات ملعب نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم، مع تأكيد مسؤولين أنه كان خالياً تماماً لدى حصول الحادث السبت.

https://twitter.com/azalkmaar

وأظهرت الصور انهيار جزء من مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 17 ألف شخص، وأنشئ في المدينة الهولندية الشمالية قبل 13 عاماً.

وقال المدير العام للنادي روبرت إينهورن "لقد فوجئنا جميعاً بما حصل. نحن نعاني من صدمة كبيرة، لكننا سعداء لأن أحداً لم يصب بأذى".

وأشار إلى أن النادي سيقوم "بدراسة مع الخبراء في هذا المجال. عندما يكتمل التحقيق سنتمكن من الإدلاء بتفاصيل إضافية. لا يزال الأمر مبكراً جداً"، مشدداً على أن "أي مباراة لن تقام في الملعب طالما أنه ليس آمناً".

وكان من المقرر أن يستضيف النادي على ملعبه الخميس، مباراة ضد ماريوبول الأوكراني ضمن الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
 

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