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الدوري الهولندي

سلوت يخلف أدفوكات في تدريب فينورد الموسم المقبل

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تعاقد فينورد المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع أرنه سلوت مدرب ألكمار السابق لقيادة الفريق خلفا لديك أدفوكات اعتبارا من الموسم المقبل ليؤكد أخيرا خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

Reuters

واستغنى ألكمار عن خدمات سلوت في وقت سابق هذا الشهر بعد أن ربطته تقارير وسائل إعلام بالمنصب في فينورد والذي سيصبح شاغرا عندما يعتزل أدفوكات في نهاية الموسم الجاري.  

وقال سلوت لموقع فينورد "استمتعت بالعمل في ألكمار وأنا ممتن للنادي واللاعبين على التطور الذي حققته في مسيرتي التدريبية. انتقالي لتدريب فينورد خطوة كبيرة جدا في مسيرتي".

وأضاف: "عندما يفاتحك فريق كبير بحجم فينورد لتدريبه تشعر بفخر شديد".  

وفي الموسم الماضي قاد سلوت البالغ من العمر 42 عاما ألكمار إلى تقاسم الصدارة مع أياكس أمستردام قبل توقف البطولة بسبب كوفيد-19 ثم إلغاء الموسم.  

ولم يكن ألكمار قد خسر في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم قبل إقالة سلوت.  

وقال أدفوكات (73 عاما) في الأول من ديسمبر/كانون الأول إنه سيعتزل في نهاية الموسم الحالي رغم أن فينورد لم يخسر في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.
  
             

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