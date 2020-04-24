رسمياً إنهاء الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا

وجاء قرار الاتحاد الهولندي بعد قرار رئيس الوزراء مارك روتة بإيقاف الأنشطة الكروية حتى أيلول - سبتمبر، ليتقرر إنهاء الموسم بأكمله.

ونص القرار المفاجئ على عدم تحديد بطل للدوري الهولندي هذا الموسم علماً أنّ أياكس كان متصدراً للمسابقة حتى لحظة تأجيل الموسم التي اتخذت الشهر الفائت للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولن يهبط أي فريق لدوري الدرجة الأدنى بموجب القرار الجديد وكذلك لن يصعد أي فريق لدوري الدرجة الأولى، كما سيتأهل أياكس وألكمار إلى التصفيات التأهيلية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



المزيد من التفاصيل بعد قليل...