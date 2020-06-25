انطلاق الدوري الهولندي في 12 أيلول/سبتمبر

قال الاتحاد في بيان إن "البداية المتوقعة للدوري ستكون في 12-13 أيلول/سبتمبر"، مضيفاً أن اللاعبين يحتاجون بين 6 و8 أسابيع للجهوزية بدنياً.

ويتوقع أن تلعب هولندا مع بولندا وإيطاليا في 4 و7 أيلول/سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأعلنت السلطات الهولندية الأربعاء أن ملاعب كرة القدم يمكنها إعادة فتح أبوابها أمام الجماهير في تموز/يوليو، لكن وفق اجراءات وقائية، على غرار تباعد اجباري لمسافة 1,5 متر بين المقاعد المشغولة، ما يعني أن "الملاعب لن تكون ممتلئة على آخرها" في هذه المرحلة الانتقالية بحسب الاتحاد المحلي.

وأصبح الدوري الهولندي في نيسان/أبريل الماضي، أول بطولة أوروبية مرموقة تلغي موسمها بعد تفشي "كوفيد-19". ولم يتم اعلان أي فريق بطلا للدوري، في ظل تساوي أياكس أمستردام وألكمار في الصدارة.

