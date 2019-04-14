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دوري أبطال أوروبا
الدوري الهولندي

إصابة دي يونغ قبل مباراة يوفنتوس وأياكس

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تحوم الشكوك بشأن مشاركة فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد خروجه مصاباً عقب مرور 22 دقيقة فقط من مواجهة في الدوري الهولندي أمام إكسلسيور يوم السبت.

AFP

 وقال إيريك هاغ مدرب أياكس إنّه من المبكر جداً تحديد ما إذا كان دي يونغ سيغيب عن مباراة يوفنتوس في تورينو والتي سيدخلها أياكس بهدف تصحيح الأوضاع بعد تعادله على أرضه ذهاباً 1-1 يوم الأربعاء الماضي.  

وقدم دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري، عرضاً لافتا في مباراة الذهاب في أمستردام، لكنه أصيب في الشوط الأول من الانتصار 6-2 على اكسلسيور وخرج وهو يمسك عضلات فخذه الخلفية.  

وأبلغ هاغ الصحفيين بعدها: "شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية وقررنا استبداله كأجراء احترازي. كان الفريق متقدماً بالفعل 1-صفر ولذا لم نرغب في المجازفة".  

بانتصاره يوم السبت يتفوق أياكس بفارق ثلاث نقاط على آيندهوفن في صدارة الدوري الهولندي، مع مباراة أقل للوصيف.

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