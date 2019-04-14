وقال إيريك هاغ مدرب أياكس إنّه من المبكر جداً تحديد ما إذا كان دي يونغ سيغيب عن مباراة يوفنتوس في تورينو والتي سيدخلها أياكس بهدف تصحيح الأوضاع بعد تعادله على أرضه ذهاباً 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

وقدم دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري، عرضاً لافتا في مباراة الذهاب في أمستردام، لكنه أصيب في الشوط الأول من الانتصار 6-2 على اكسلسيور وخرج وهو يمسك عضلات فخذه الخلفية.

وأبلغ هاغ الصحفيين بعدها: "شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية وقررنا استبداله كأجراء احترازي. كان الفريق متقدماً بالفعل 1-صفر ولذا لم نرغب في المجازفة".

بانتصاره يوم السبت يتفوق أياكس بفارق ثلاث نقاط على آيندهوفن في صدارة الدوري الهولندي، مع مباراة أقل للوصيف.