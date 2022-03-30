وكان النجم الهولندي الأسبق قد اعتزل اللعب عام 2012 وخاض تجربة مع منتخب هولندا في منصب مدرب مساعد قبل أن يشرف على الفئات السنية لأيندهوفن خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.
أيندهوفن يعيّن فان نيستلروي مدرباً جديداً
من قبل AFP
أعلن نادي أيندهوفن اليوم الأربعاء تعيين النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025.
وكان النجم الهولندي الأسبق قد اعتزل اللعب عام 2012 وخاض تجربة مع منتخب هولندا في منصب مدرب مساعد قبل أن يشرف على الفئات السنية لأيندهوفن خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.
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