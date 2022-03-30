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الدوري الهولندي

أيندهوفن يعيّن فان نيستلروي مدرباً جديداً

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أعلن نادي أيندهوفن اليوم الأربعاء تعيين النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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وكان النجم الهولندي الأسبق قد اعتزل اللعب عام 2012 وخاض تجربة مع منتخب هولندا في منصب مدرب مساعد قبل أن يشرف على الفئات السنية لأيندهوفن خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.
 

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