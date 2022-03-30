أيندهوفن يعيّن فان نيستلروي مدرباً جديداً

وكان النجم الهولندي الأسبق قد اعتزل اللعب عام 2012 وخاض تجربة مع منتخب هولندا في منصب مدرب مساعد قبل أن يشرف على الفئات السنية لأيندهوفن خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

