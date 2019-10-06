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دوري أبطال أوروبا
الدوري الهولندي

أياكس ينتصر خارج ملعبه في الدوري الهولندي

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حقق اياكس أمستردام الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على مستضيفه أدو دن هاغ بهدفين نظيفين الأحد في إطار المرحلة التاسعة من الدوري الهولندي لكرة القدم

Reuters

افتتح المهاجم الخبير كلاس يان هونتلار التسجيل لأياكس في الدقيقة العاشرة قبل أن البرازيلي الشاب دافيد ناريس الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وحافظ أياكس على صدارته بذلك برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط أمام آيندهوفن الذي سيستضيف فينلو ضمن المرحلة ذاتها. 
 

أياكس أمستردام
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