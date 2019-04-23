أياكس يغلب فيتيسه أرنهايم وينفرد بالصدارة

وأحرز أهداف أياكس المغربي حكيم زيياش في الدقيقة 41 والصربي دوشان تاديتش (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و81 وماتيس دي ليخت في الدقيقة 58، فيما سجل هدفي فيتيسه أرنهايم كل من نافاروني فوور والجزائري أسامة درفلو في الدقيقتين 67 و82.

وتعرض لاعب الفريق الخاسر ماتوش بيرو للطرد بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90.

وصار رصيد أياكس 80 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أيندهوفن، الذي يواجه فيليم تيلبورج بعد غد الخميس.

وفي مباريات أخرى جرت الثلاثاء فاز دي جرافشاب على إمين 1-0 ووألكمار على هيراكليس 2-1 وتعادل هيرينفين مع فينلو 2-2

