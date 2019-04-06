العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الهولندي

أياكس يضرب بالأربعة ويدخل لقاء يوفنتوس بمعنويات عالية

من قبل

واصل أياكس مستواه المميز تهديفياً وقفز إلى الصدارة مؤقتاً ليدخل مواجهته المرتقبة أمام يوفنتوس بمعنويات عالية.

AFP

تخطى أياكس مضيفه العنيد فيليم 4-1 يوم السبت في الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي لكرة القدم.

وكسر أياكس سلسلة انتصارات فيليم الفائز بالمباريات الأربع الأخيرة وصعد إلى الصدارة مؤقتاً (71) بفارق نقطة عن آيندهوفن الذي يواجه فيتسه الأحد.

وتناوب على رباعية أياكس كلّ من فان دي بيك (14) وهيركنس بالخطأ في مرمى فريقه (41) وفلتمان (53) والمغربي المتألق حكيم زياش (70)، علماً أنّ هدف أصحاب الأرض الوحيد جاء من ركلة جزاء سجلها السويدي إيساك (26).

وتنتظر أياكس مواجهة قوية أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

أياكس
السابق أيندهوفن يحافظ على صدارة الدور
اقرأ
أيندهوفن يحافظ على صدارة الدوري الهولندي
التالي

آخر الأحداث