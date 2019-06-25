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كوبا أمريكا 2019
الدوري الهولندي

أياكس يستعيد ابنه بروميس

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بعد رحلة احتراف في روسيا وأخرى في إسبانيا، أياكس يستعيد الدولي بروميس الذي مثل ناديه الهولندي في فئات الشباب بين عامي 2002 و2008.

Reuters

بدأ أياكس أمستردام الهولندي في إنفاق بعض أرباحه التي جناها من بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، إضافةً لبيع فرينكي دي يونغ لبرشلونة بضمه لاعب منتخب هولندا كوينسي بروميس من إشبيلية في صفقة قد تصل إلى 17.2 مليون يورو (19.58 مليون دولار).  

وأعلن نادي أياكس أنه دفع في البداية مبلغ 15.7 مليون يورو لضم بروميس الذي وقع على عقد يمتد لخمس سنوات.  

وستعيد هذه الصفقة المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً إلى النادي الذي شهد بدايته والذي صعد من أكاديمية الناشئين فيه قبل أن يتم بيعه ليحقق الطفرة الكبيرة في مستواه في ناديي تفينتي وغو أهيد ايغلز عندما كان إيريك تن هاغ مدرب أياكس يتولى المسؤولية هناك.  

وانتقل بروميس، الذي خاض 38 مباراة دولية مع هولندا، إلى سبارتاك موسكو في 2014 ثم إلى اسبانيا في العام الماضي حيث كان يرتبط بعقد حتى 2023.  

وفاز أياكس بالثنائية المحلية في هولندا والتي تضم الدوري والكأس وبلغ الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا وهو ما ضمن للفريق ايرادات تقدر بنحو 90 مليون يورو.  

وذكرت تقارير هولندية أن الهدف المقبل لأياكس هو ضم ستيفن بيرخفين (21 عاما) من الغريم ايندهوفن.

وتم بيع دي يونج لبرشلونة مقابل 75 مليون يورو.

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